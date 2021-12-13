Halkbank: 3 - Arkas Spor: 2

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)

Arkas Spor: Hoag, Mustafa Cengiz, Da Silva, Lagumdzija, Mc Donnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Butuhan Avcı, Enis Ali Ay, Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş)

Setler: 21-25, 23-25, 25-16, 25-20, 18-16

Süre: 145 dakika (29, 32, 25, 31, 28)