Halkbank: 3 - Afyon Belediyesi YÜNTAŞ: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Fernando Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aslan Ekşi, Hakkı Çapkınoğlu

Afyon Belediyesi YÜNTAŞ: Furkan Ömer Dur, Vefa Yılmaz, Poglajen, Berkan Eryüz, Lima, Sket (Can Ayvazoğlu, Yılmaz Takmak, Cansın Enaboifo, Okay Serçe, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu

Setler: 25-19, 25-20, 21-25, 25-20

Süre: 116 dakika (27, 29, 31, 29)