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        Haberler Bilgi Gündem Halkalı Güneş tutulması saat kaçta, ne zaman, kaç dakika sürecek, Türkiye'den görülecek mi, nerelerden izlenebilir?

        Güneş tutulması saat kaçta? Halkalı Güneş Türkiye'den görülebilecek mi?

        Yılın son Güneş tutulması olan Halkalı Güneş tutulması bu gece gerçekleşecek. Yedi dakikadan fazla sürecek tutulmada, Güneş önce hilal şeklini alacak ardından 'ateş çemberi' denilen bir görüntüye kavuşacak. Bu tutulma astrolojiye göre terazi burcunda gerçekleşecek ve 12 burç tutulmadan farklı şekilde etkilenecek. Peki, Halkalı Güneş tutulması saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:25
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        • 1

          Yılın son Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. 'Halkalı Güneş tutulması' olarak bilinen bu tutulma Ay'ın, Güneş'in önünden geçmesiyle gerçekleşecek ve bu sırada ortaya 'ateş çemberi' denilen bir görüntü çıkacak. Tutulan Güneş, Dünya'dan bakıldığında bir hilal şeklini alacak. Peki, Halkalı Güneş tutulması ne zaman başlayacak ve nerelerden görülecek? İşte, detaylar...

        • 2

          HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

          2 Ekim 2024 tarihinde saat 21.49'da Güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.

        • 3

          GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

          Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.

        • 4

          NASA, 2024'teki halkalı Güneş tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş tutulması daha yaşanacağını belirtiyor. Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.

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