Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde paylaşılan bilgiye göre; bu hafta TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz olacak. Halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar için; "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, detaylar...