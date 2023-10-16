SPK bülteni ile halka arz takvimi: 16-20 Ekim 2023 Ekim'de hangi şirketler halka arz olacak?
Halka arz tarihleri takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2 şirketin halka arzına onay verdi. Buna göre; 16-20 Ekim tarihleri arasında TAB Gıda ve Vera Konsept halka arz olacak. İşte, "16-17-18-19-20 Ekim 2023 bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtları...
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Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde paylaşılan bilgiye göre; bu hafta TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz olacak. Halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar için; "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, detaylar...
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HALKA ARZ TAKVİMİ TARİHLERİ
18-19-20 Ekim TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
18-19-20 Ekim Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
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16-17-18-19-20 EKİM 2023 BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER
TAB GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
18-20 Ekim 2023 tarihleri arasında 3 gün boyunca talep toplanacak olan TAB Gıda halka arzında paylar 130 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak.
Şirket, böylece halka arz büyüklüğüyle bir rekora imza atmış olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Yapılan açıklamada payların tahsisat oranları şu şekilde belirlendi:
Yurt içi bireysel yatırımcı: 40.950.000 lot (%78)
Grup çalışanları: 1.050.000 lot (%2)
Yurt içi kurumsal yatırımcı: 10.500.000 lot (%20)
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Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat miktarına göre dağıtılması muhtemel pay miktarları şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)
2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)
2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)
3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)
3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)
3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)
4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)
4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)
TAB Gıda halka arz katılım endeksine uygun olurken halk arzda T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
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VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Vera Konsept halka arzı da 18-20 Ekim tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek olup halka arzda 55 milyon TL nominal değerli paylar 15,78 TL’den satışa sunulacak. Böylece şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 867 milyon TL olacak.
Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere pay tahsisatı şu şekilde yapılacak:
Yurt içi bireysel yatırımcı: 38.500.000 lot (%70)
Yurt içi kurumsal yatırımcı: 11.000.000 lot (%20)
Yurt dışı kurumsal yatırımcı : 5.500.000 lot (%10)
Satılacak paylar bireysel yatırımcıya eşit dağıtılacak.
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Bireysel yatırımcıya tahsis edilen payların olası katılımcı sayısına göre dağıtım miktarları şöyle olacak:
2 milyon katılımcı: 19 lot (300 TL)
2,3 milyon katılımcı: 17 lot (268 TL)
2,5 milyon katılımcı: 15 lot (237 TL)
2,8 milyon katılımcı: 14 lot (221 TL)
3,1 milyon katılımcı: 12 lot (189 TL)
3,5 milyon katılımcı: 11 lot (174 TL)
3,8 milyon katılımcı: 10 lot (158 TL)
4,1 milyon katılımcı: 9 lot (142 TL)
Vera Konsept payları da katılım endeksine uygun olup bu halka arzda da T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
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