EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.

15-16 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 gün boyunca talep toplanacak olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında paylar 12,77 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 766,2 milyon TL olacak.

Satılacak olan payların tamamı eşit dağıtılacak olup katılım endeksine de uygun olarak işlem görecek. Yapılan açıklamada fonun kullanım yerleri şu şekilde belirlendi:

- %15-25 Kapasite ve verimlilik artışı yatırımları.

- %5-10 Trafo fabrikası tamamlanması ve ilave üretim hattı yatırımı.

- %25-30 Enerji depolama ve e-house üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları.

- %4-6 Elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti yatırımı.

- %25-30 İşletme sermayesi.

- %4-6 İhracat potansiyelinin yükseltilmesi.

- %5-10 GES, RES, yenilenebilir enerji santralleri yatırımı.