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        Haberler Gündem Halka arz takvimi 14-17 Kasım 2023: SPK'dan 3 firmaya onay! Bu hafta hangi hisseler ve şirketler halka arz olacak, talep toplama ne zaman?

        SPK'dan 3 firmaya onay! 14-17 Kasım 2023 bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

        Yeni halka arz takvimi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni ile belli oldu. SPK, 3 şirketin daha halka arzına onay verdi. Bültene göre 14-17 Kasım tarihleri arasında Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arz olacak. İşte, 14-15-16-17 Kasım 2023 bu haftaki halka arz tarihleri takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:22
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        • 1

          Halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onayladı. Halka arzlara katılmak isteyenler için; "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 14-17 Kasm 2023 halka arz takvimi...

        • 2

          HALKA ARZ TAKVİMİ TARİHLERİ

          15-16-17 Kasım 2023: Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

          14-15 Kasım 2023: 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

          15-16 Kasım 2023: Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

        • 3

          BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

          1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş

          14-15 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 gün boyunca talep toplanacak olan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzında paylar 125 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,1 milyar TL olacak.

          Satılacak olan paylar eşit dağıtılacak olup katılım endeksine de uygun olacak. Yapılan açıklamada halka arz şekli aşağıdaki gibi belirlendi;

          - Sermaye Artırımı : 7.000.000 Lot

          - Ortak Satışı : 552.500 Lot (Üsame Erdoğan)

          - Ortak Satışı : 552.500 Lot (Mustafa Saim Birpınar)

          - Ortak Satışı : 552.500 Lot (Kadir Can Abdik)

          - Ortak Satışı : 375.000 Lot (EC Yatırımlar Holding A.Ş.)

          - Ortak Satışı : 233.750 Lot (Hüseyin Ardan Küçük)

          - Ortak Satışı : 233.750 Lot (Haris Pojata)

        • 4

          AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.

          15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında 3 gün boyunca talep toplanacak olan Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arzında paylar 5,21 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL olacak.

          Satılacak olan paylar bireysele eşit dağıtılacak olup katılım endeksine de uygun değildir. Yapılan açıklamada payların tahsisat oranları şu şekilde belirlendi:

          - 210.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

          - 90.000.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

        • 5

          EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.

          15-16 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 gün boyunca talep toplanacak olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında paylar 12,77 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 766,2 milyon TL olacak.

          Satılacak olan payların tamamı eşit dağıtılacak olup katılım endeksine de uygun olarak işlem görecek. Yapılan açıklamada fonun kullanım yerleri şu şekilde belirlendi:

          - %15-25 Kapasite ve verimlilik artışı yatırımları.

          - %5-10 Trafo fabrikası tamamlanması ve ilave üretim hattı yatırımı.

          - %25-30 Enerji depolama ve e-house üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları.

          - %4-6 Elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti yatırımı.

          - %25-30 İşletme sermayesi.

          - %4-6 İhracat potansiyelinin yükseltilmesi.

          - %5-10 GES, RES, yenilenebilir enerji santralleri yatırımı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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