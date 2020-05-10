Halk sağlığı uzmanından "makyaj ve sakal tıraşı" için virüs riski uyarısı

Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bazı sektör ve iş yerlerinde kısıtlamaların gevşetildiğini, fakat sosyal mesafe kuralı ve maske takmanın virüsle mücadelede hala çok önemli olduğunu söyledi.
Yaklaşık 45 gün aradan sonra berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağını anımsatan Ekuklu, bu mekanlardaki vatandaşların ve çalışanların virüsten korunmak için yakın temastan kaçınmalarını ve maske takmalarını istedi.
- "Hem çalışan hem müşteri maske takmalı"
Berber ve kuaför salonlarının koronavirüsten korunmak için bazı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Ekuklu, şunları kaydetti:
"İçeride fazla insan bulunmamalı ve fiziksel mesafe 1,5 metre olmalı. Hem çalışan hem müşteri maske takmalı. Havalandırma sistemleri içerideki havayı emecek şekilde olmalı, temiz hava vermeli. En önemli konu da makyaj ve sakal tıraşı yakın temas gerektirdiği için yapılmamalı. Berberlerin kullandığı malzemeler sürekli dezenfekte edilmeli. Maske ve havlular tek kullanımlık olmalı. Berberde koltuklar arasındaki mesafe kuralına uyulmalı."
Ekuklu, berber ve kuaför salonlarının bazı önlemler aldığını, bu önlemlerin asla gevşetilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ekuklu, "Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması durumunda çok daha büyük risklerle karşı karşıya kalınabilir." uyarısında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!