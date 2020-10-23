"Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi" 29-30 Ekim'de yapılacak

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyada ilk olarak düzenlenen kongrede, hem Kovid-19'la ilgili en güncel bilgiler paylaşılacak hem de akciğer hastalıkları ve Kovid-19 birlikteliği konusunda bilgi verilecek.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Benan Müsellim, araştırmaların, sigara içenlerde Kovid enfeksiyonuna yakalanma riskinin hem daha yüksek olduğunu hem daha ağır geçtiğini gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu risk ne kadar yüksektir? Sigarayı nasıl bırakabiliriz? Virüs, hastaların büyük kısmında akciğerde zatürreye sebep olmaktadır. Bu zatürre her zaman tehlikeli midir? KOAH ve astım hastaları risk altında mıdır? Kullandıkları ilaçlar riski artırır mı? Dünya pandemiyi nasıl yenebilir? Akciğer filmi ve tomografi ile ne kadar ışın alıyoruz? Dezenfektanlar ve iç ortam havası ne kadar sağlıklı? Grip ve zatürre aşıları kime, ne zaman yapılmalıdır? Dünyadaki aşı çalışmaları hangi aşamadadır? Hava kirliliğinin Kovid-19 yayılımına etkisi olabilir mi? İşyerlerinde pandemi için hangi önlemleri almak gerekir? Bu ve daha birçok önemli konu için herkesi kongremizi izlemeye davet ediyoruz. Kongremizin tüm programına www.halkicinakcigerhastaliklari.com adresinden ulaşılabilir."

İki gün sürecek kongre Türk Toraks Derneğinin sosyal medya hesaplarından (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram) 29-30 Ekim'de saat 12.00-18.00 arasında canlı olarak yayınlanacak.

- "Halk için Akciğer Hastalıkları sohbetleri"

Ayrıca, kongrenin başlayacağı 29 Ekim tarihine kadar, Türk Toraks Derneği Youtube kanalında 1 Ekim'den itibaren, kongreyle eşgüdüm halinde "Halk için Akciğer Hastalıkları sohbetleri" başlatıldı.

Her gün saat 12.00'de halkın ilgisini çekecek konularda kısa sohbet videoları paylaşılıyor.