Halk ekmek büfesini yaktığı iddia edilen sanık, 7 yıl 7 ay 7 gün hapse çarptırıldı

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Yıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Sanık Ali Yıldız, yaklaşık 4,5 aydır tutuklu olduğunu, ailesiyle görüşemediğini ifade ederek, "Tutuklu kaldığım sürede içerideyken zararı gidermem mümkün değildir. Size söz veriyorum dışarı çıktığım takdirde yaklaşık 1-2 aylık süre içerisinde zararı gidereceğim." dedi.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yıldız'ın "gece vakti bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "nitelikli mala zarar verme", "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mütalaa ile ilgili savunması sorulan sanık Yıldız, bir hata yaptığını belirterek, "Sizden af diliyorum. Şans verildiği takdirde zararı gidereceğim, pişmanım. Ayrıca aile ilişkilerim bozuldu. Onları düzeltmek ve zararı gidermek adına tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme sanık Ali Yıldız'ı, "kamu malına zarar verme" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün, "gece vakti bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "gece vakti işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 10 ay hapse mahkum etti.
Sanık Ali Yıldız, toplam 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmış oldu.
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Mithat Ali Yanbeyi tarafından işletilen Bakırköy'deki İstanbul Halk Ekmek Kurumu'na ait ekmek büfesinde 7 Mayıs'ta çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildiği anlatılmıştı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerine göre, sanık Ali Yıldız'ın ilk olarak saat 01.39'da olay yerine geldiği, civarda dolaştığı, 02.44'te büfeye girdiği, 03.03'te elinde poşet ve üzerinde mont olduğu, 03.06'da da yangının başladığı kaydedilmişti.
Müşteki Yanbeyi'nin şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, sanığın rızaya dayalı bir zarar giderimi veya çalınan eşya iadesi olmadığından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanamayacağı vurgulanmıştı.
İddianamede, sanığın "yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "gece vakti hırsızlık", "yakarak mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 11 yıldan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!