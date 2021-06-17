Halk Ekmek büfesine saldırıda 29 yıl hapis istemi

DHA

İddianamede İstanbul Halk Ekmek Kurumu'na ait olan ve müşteki Mithat Ali Yanbeyi tarafından işletilen Bakırköy'de bulunan ekmek büfesinde 7 Mayıs'ta meydana gelen yangın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, müşteki Yanbeyi'nin beyanında büfede bulunan montu ile bir miktar paranın olmadığını görerek şikayetçi olduğuna iddianamede yer verildi.

ŞÜPHELİ: BÜFEYİ YAKMADIM

Şüpheli Ali Yıldız'ın savunmasında koronavirüs izni sebebiyle cezaevinden çıktığını, olay anında acıktığını ve ekmek büfesine gittiğini, büfenin kapısının açık olduğunu belirtti. Yıldız'ın içeri girip ekmek ve su aldığını ayrıca üşüdüğü için montu aldığını, büfeyi kendisinin yakmadığını belirterek suçlamayı kısmen kabul ettiği kaydedildi.

4 SUÇTAN 29 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede dosyada bulunan kamera görüntülerine göre şüphelinin bir kaç sefer büfeye girdiği ve son çıkışından hemen sonra yangının başladığı anlatıldı. İddianamede, şüphelinin yangını kabul etmese de, dosyadaki kamera görüntülerine göre büfeyi yaktığı anlaşıldığından cezalandırılması istendi. İddianamede şüpheli Ali Yıldız'ın "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması" , "Gece vakti hırsızlık" , "Kamu malına zarar verme" ve "İş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarından toplamda 11 yıldan 29 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.