\u0130l\u00e7e Halk E\u011fitim Merkezi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, bir ay \u00f6nce a\u00e7\u0131lan ah\u015fap do\u011frama eleman\u0131 kursuna kat\u0131lan kursiyerlere mesleki nitelik kazand\u0131rmak ve topluma faydal\u0131 olmak amac\u0131yla \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ortakl\u0131\u011f\u0131nda \u00d6\u011freniyoruz \u00dcretiyoruz Projesi ni hayata ge\u00e7irdi. Proje kapsam\u0131nda kursiyerler, ihtiyac\u0131 olan okullar\u0131n s\u0131ralar\u0131n tamir ve bak\u0131m\u0131n\u0131 \u00fccretsiz yaparak \u00f6\u011frencilerin kullan\u0131m\u0131na sunuluyor. K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 Halk E\u011fitim Merkezi M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130smail \u00d6zen, AA muhabirine, \u00f6\u011frencilerin e\u011fitimlerine katk\u0131 sa\u011flamak ve kursiyerlerin geli\u015fimine destek olmak i\u00e7in \u00d6\u011freniyoruz \u00dcretiyoruz Projesi ni hayata ge\u00e7irdiklerini s\u00f6yledi. Projeyle y\u0131pranm\u0131\u015f, eskimi\u015f ve k\u0131r\u0131lm\u0131\u015f s\u0131ralar\u0131 \u00fccretsiz tamir ederek devlete b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sa\u011flad\u0131klar\u0131na i\u015faret eden \u00d6zen, projenin, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan \u0131n e\u015fi Emine Erdo\u011fan \u0131n himayesinde ba\u015flat\u0131lan, \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen S\u0131f\u0131r At\u0131k Projesi ne de \u00f6rnek te\u015fkil etti\u011fini belirtti. \u00d6zen, \u00e7evre il\u00e7elerden de gelen taleplere \u00fccretsiz destek verdiklerini ifade ederek, Ayr\u0131ca projeden haberdar olan illerden de talep var. Eskiyen s\u0131ralar yeniden kullan\u0131ma haz\u0131r hale getiriliyor ve b\u00f6ylelikle devletimiz \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir maliyetten kurtuluyor. Projeye destek olan kaymakam\u0131m\u0131za, il\u00e7e milli e\u011fitim m\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcze ve destekleyen herkese te\u015fekk\u00fcr ediyorum. dedi. E\u011fitim sayesinde kursiyerlerin hem mesleki nitelik hem de ki\u015fisel geli\u015fim kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan \u00d6zen, Kurs sonunda t\u00fcm kursiyerlerimiz, denklik alarak i\u015f yeri a\u00e7ma belgesine de sahip olacaklar. Ayn\u0131 zamanda hepsi birer meslek kazanm\u0131\u015f olacak. Kursumuz a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden itibaren 400 s\u0131ray\u0131 ekonomiye ve \u00f6\u011frencilerimizin hizmetine kazand\u0131rd\u0131k. diye konu\u015ftu. \u00d6zen, ah\u015fap \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 \u00fczerine il\u00e7enin isminin \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydederek, \u0130l\u00e7emizde ah\u015fap \u00fczerine \u00e7ok fazla i\u015fletme var. Bu i\u015fletmelere de ara eleman laz\u0131m oluyor. Bizler de burada vatanda\u015flar\u0131m\u0131za mesleki a\u00e7\u0131dan nitelik kazand\u0131rarak bu sanat\u0131 ya\u015fatmaya devam ediyoruz. dedi. \u00d6zen, Kovid-19 salg\u0131n\u0131 nedeniyle kursiyerlerin d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcml\u00fc olarak e\u011fitimlere kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekledi.