Türkiye Halk Bankası A.Ş. kısaca Halkbank, 1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye, kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulmuş bir devlet bankasıdır. Banka, 1938 yılında faaliyete başlamıştır. 128. 480 milyon TL aktif büyüklüğü ile dünyanın en büyük 159. Bankasıdır. 24 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait %51. 11 hisselerininTürkiye VarlıkFonu’na devredilmesini kararlaştırmıştır. Sermaye Piyasa Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konulara iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkulprojelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak üzere 2010 yılında Halkbank bünyesinde kurulmuş bir şirkettir. Halkbank’ın genel müdürü Ali Fuat Taşkesenoğlu’dur. Halbank ayrıca, Türkiye’nin en değerli 10 bankası arasında yer almaktadır. Halkbank çalışma saatleri09:00-12:30/ 13:30-17:00 olarak belirlenmiştir.

Halkbank Mesai Saatleri

Halkbank mesai saatleri 09:00-17:30’dur. Banka çalışanları 12:30 saatinde öğle tatiline çıkarlar. Öğle tatili sonrasında saat 13:30 civarında Halkbank çalışanları sizlere 17:00 saatine kadar hizmet vermeye devam ederler.

Halkbankası Açılış Saati

Halkbank 09:00 saatinde açılır. Banka sistemi 09:30’da açılmaktadır. Banka 17:00 saatine kadar hizmet verebilmektedir.

Halkbank Çalışma Saatleri

Hafta içi çalışma Saatleri: 09:00-17:00

Halkbank Haftasonu Açık mı?

Halkbankası hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri tatildir.