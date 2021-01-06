Ankara Ticaret Odası (ATO),Türkiye Halk Bankası Ankara Bölge Müdürlüğü ile "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" iş birliği protokolü imzaladı.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO Hizmet Binası'nda düzenlenen törende, taraflar adına imzaları, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Halk Bankası Ankara Bölge Müdürü Ahmet Karakaş attı.
Baran, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren reel sektör için kamu bankalarının desteğinin önemli olduğuna dikkati çekti.
Söz konusu protokolün reel sektörü rahatlatacak önemli bir adım olduğunu vurgulayan Baran, "Alıcının ve satıcının ticari hayattaki risklerini ve aklındaki şüphelerini ortadan kaldırarak problemlere çözüm yolu sunan bir anlaşma imzaladık. Halk Bankasının kartlı ödeme sistemiyle, alıcı ve satıcı güven içinde alışveriş yapacak. Satıcılar, 'malımı sattım ama paramı tahsil edebilir miyim?' endişesi duymayacak, alıcılar da 'tedarikimi sağladım ama ödeme yapabilecek miyim?' kaygısından kurtulacak." ifadelerini kullandı.
Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Halk Bankası ile başlattığı "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" projesi kapsamında, hayata geçirilen protokolün sağladığı imkanlarla alıcı ve satıcılar arasındaki tedarik zincirinin aksamadan devamının mümkün olacağını belirterek, "Mevduat faizlerinin altında bir oranla kullanılacak kartla yapılan alışverişlerde 18 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Böylelikle üyelerimiz 540 güne kadar vade imkanıyla, tahsilat riskini sıfıra indirerek ticaretini sürdürebilecek." bilgisini paylaştı.
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