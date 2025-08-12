Halit Yukay’ı arama çalışmalarına fırtına engeli

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay’ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.

REKLAM advertisement1

TEKNENİN SU ALTI GÖRÜNTÜLERİNDE PARÇALANDIĞI GÖRÜLDÜ

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

REKLAM

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay’ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

KARAYA VURMUŞ PARÇALAR BULUNDU Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurbağa adamların, arama çalışmalarının 6’ncı gününde, Paşalimanı Adası’nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulduğu ve Yukay’ın teknesi ‘Graywolf’a ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi. YÜK GEMİSİ KAPTANI İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. REKLAM GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile ‘Arel 7’nin rotasını mercek altına alırken, gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce 3 Ağustos'ta Çanakkale’de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, kazadan 1 gün sonra 5 Ağustos’ta geminin yükünü götürdüğü İzmit’te çekilen fotoğrafta, ‘Arel 7’nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti. Öte yandan gemi kaptanı ve mürettebatın, İzmit’te gemiden inince geminin ön tarafını kontrol ettiklerine dair kamera kayıtlarının da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

İFADESİNDE SARSINTI HİSSETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ 92 metre boyunda 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, geminin tutuklanan kaptanı C.T. de Yalova’daki mahkemede verdiği ifadesinde, seyir halindeyken bir sarsıntı hissettiğini belirterek, “Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. ‘Ben yoluma devam ediyorum’ dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi” demişti.

UYGUN HAVA ŞARTLARI BEKLENİYOR Öte yandan iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarına 8’inci günde fırtına nedeniyle ara verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 10 kurbağa adam ile İzmir’den bölgeye getirilen ROV’un dalışı için uygun hava şartlarının oluşması bekleniyor. Dün sabah Erdek ilçesi Kestanelik Limanı’ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi, kazanın olduğu noktada ROV ile deniz tabanında arama başlatmış, ancak bir ize ulaşılamamıştı. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol ile su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.