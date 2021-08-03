Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Halit Ergenç: Dokunsan ağlayacak durumdayız - Magazin haberleri

Halit Ergenç: Dokunsan ağlayacak durumdayız

Oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Levent'te objektiflere yansıdı. Eşi Bergüzar Korel ile üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayan Ergenç, "Hamilelik güzel bir şekilde ilerliyor ama yaşanan yangınlardan dolayı dokunsan ağlacak durumdayız." ifadelerini kullandı

03.08.2021 - 16:01 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Halit Ergenç, geçtiğimiz gün Levent'te bağlı bulunduğu menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi.

    Ergenç, gazetecilerin, "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna "Belli başlı işleri görüştük ama şu an net bir proje yok." yanıtını verdi.

  • "HAMİLELİK GÜZEL BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

    Kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel ile üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayan Halit Ergenç, "Sağlık açısından bir sıkıntımız yok çok şükür. Hamilelik güzel bir şekilde ilerliyor." diye konuştu. Ali ve Han adında iki oğlu olan ünlü çift, bu kez kız bebek bekliyor.

  • "AĞLAYACAK DURUMDAYIZ!"

    Öte yandan Türkiye'yi saran orman yangınlar nedeniyle moralsiz olduğunu belirten 51 yaşındaki oyuncu, "Yaşanan yangınlardan dolayı dokunsan ağlacak durumdayız." ifadelerini kullandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!