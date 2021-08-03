"HAMİLELİK GÜZEL BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel ile üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayan Halit Ergenç, "Sağlık açısından bir sıkıntımız yok çok şükür. Hamilelik güzel bir şekilde ilerliyor." diye konuştu. Ali ve Han adında iki oğlu olan ünlü çift, bu kez kız bebek bekliyor.