Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün Etiler'de görüntülenen oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Casablanca filmindeki kendi rolünün çekimlerinin bittiğini söyleyen oyuncu, "Kısa süreli bir çekim oldu yaklaşık 5 günde bitirdik çekimleri ve çok keyifliydi bizimle çok ilgilendiler” dedi.

Her şeyin yolunda olduğunu belirten Ergenç yeni proje olmadığını evinde bol bol kitap okuduğunu ve oğlu ile vakit geçirmek istediğini söyledi.

Ergenç’in oldukça neşeli olduğu dikkatlerden kaçmadı.