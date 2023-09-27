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        Haberler Televizyon Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bergen'in katili ve eski kocası Halis Serbest yaşıyor mu?

        Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bergen'in katili ve eski eşi Halis Serbest yaşıyor mu?

        Bergen'in eski eşi ve aynı zamanda katili olan Halis Serbest yeniden gündeme geldi. Acıların Kadını lakaplı arabesk müzik şarkıcısı Bergen'in hayatı 2022 senesinde beyaz perdeye aktarıldı. Bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Bergen filminin izleyicileri "Bergen'in kocası Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve yaşıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Halis Serbest'in hayatı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:33
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        • 1

          Arabesk müziğin Acıların Kadını lakaplı sanatçısı Bergen 1989 yılında Halis Serbest tarafından kurşuınlanarak öldürülmüştü. 2022 yılında vizyona giren Bergen filminin bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olması sebebiyle Halis Serbest ismi yeniden gündeme geldi. Peki, Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bergen'in katili ve eski kocası Halis Serbest yaşıyor mu? İşte, Halis Serbest hakkında merak edilenler...

        • 2

          BERGEN VE HALİS SERBEST'İN TANIŞMA HİKAYESİ

          Bergen iş için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendiler.

          Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti. Ancak Bergen, yeniden sahnelere dönmek istediğinde Halis Serbest, Bergen'den boşanmak istediğini söyledi.

          Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti. Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen'in sol gözü, sonrasında iyileşerek görme yetisi kazandı. Bergen ise yüzündeki yaraları kapatmak için saçlarını saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapattı ya da sürekli gözlük kullandı.

        • 3

          HALİS SERBEST NERELİ?

          Halis Serbest Adana'da dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. İlköğretimi bitirmesinin ardından ticaret ile uğraşan Halis Serbest Adana'nın Kozan ilçesinde yaşamını sürdürmektedir.

        • 4

          HALİS SERBEST KAÇ YIL HAPİS YATTI?

          31 Ekim 1982'de Bergen'in yüzüne kezzap atılmasının ardından azmettirici olarak yargılanan Halis Serbest, 12 yıl hapis cezası aldı.

          Hapiste yatmasının ardından Bergen ile evlenen Halis Serbest 14 Ağustos 1989'da Bergen'i 6 kurşun ile öldürdü. 15 yıl hapis cezası ile yargılansa da aldığı ceza sadece 7 ay oldu. 7 ay hapis yatmasının ardından 1990 yılında serbest bırakıldı.

        • 5

          FARKLI SUÇLARLA YENİDEN YARGILANDI

          Bergen'in trajik ölümü ile tekrar gündeme gelen Halis Serbest, geçtiğimiz yıllarda ikamet ettiği Kozan İlçesinde 18 yaşının altındaki 4 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle yargılandı. Ailelerin şikayetçi olmasıyla, Halis serbest yeniden cezaevine girdi. Cezası sonrası beraat etti.

        • 6

          HALİS SERBEST ŞU AN NEREDE?

          Halis Serbest, şimdi Adana’da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte yaşıyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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