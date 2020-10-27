FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, İtalya'nın AC Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda 29 Ekim Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.