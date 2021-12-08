AA

Aliköy köyünde ikamet eden Altan, "Mehmetçik üşümesin" diye 54 çift yün çorap ördü. Bu çorapların askerlere gönderilmesi için İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Altan, "Emanetlerimi askerlerimize ulaştırın, benden selam söyleyin, ayakları üşümesin diye ördüm, Allah hepinizi korusun." dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan Mehmetçiklerimiz için ördüğü yün çorapları, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığımıza teslim eden 88 yaşındaki Halime annemiz, kalbimizi ısıttı. Bizleri duygulandıran Halime annemize şükranlarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.







