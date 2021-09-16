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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Miss ABD Güzellik Yarışması'na katılan ilk tesettürlü kadın olan Halima Aden, marka elçisi olduğu firma için Türkiye'ye geldi. Önceki gün gerçekleşen basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aden, tekrar Türkiye'ye gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk kadınlarını çok güzel bulduğunu da ifade eden Halima Aden, "Çok güzeller ve stillerini çok beğeniyorum." ifadelerini kullandı. Aden, Türk modeller arasında sadece Tülin Şahin'i tanıdığını ve kendisini çok sevdiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'YE GELDİĞİMDE MUTLAKA HAMAMA GİDİYORUM"

İstanbul'a övgüler yağdıran Aden, "Burayla ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama özellikle hamamlarınıza bayılıyorum. Böyle bir kültüre sahip olduğunuz için çok şanslısınız. ABD'de böyle bir şey yok. O yüzden Türkiye'ye her geldiğimde mutlaka Türk hamamına gidiyorum." açıklamasını yaptı.

Ünlü model, "Bütün çevreme İstanbul'a gelmelerini tavsiye ediyorum. Bu şehrin büyüsü bambaşka... Camileri, ezan sesleri huzur veriyor." dedi.

"KENDİNİZİ DEĞİL, OYUNU DEĞİŞTİRİN"

Halima Aden, podyumlara veda kararının ardından meslektaşlarından destek gördüğünü çünkü tüm bunları moda endüstrisinde çalışanların da yaşadığını ve sadece kendisinin bunları yüksek sesle dile getirdiğini söyledi.

Aden, gençlere önerileri sorulduğunda, "Kendinizi değil, oyunu değiştirin." şeklinde konuştu.

PODYUMA VEDA ETMİŞTİ

Ünlü model, geçen yıl, "Koronavirüs salgını bana Müslüman bir kadın olarak durup, değerlerimi düşünme fırsatı verdi." ifadesinde bulunmuş ve bu sektörde çalışmanın kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığını söyleyerek, defilelere veda etmişti.