Çaykur Rizespor karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Halim Okta, maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında, “Bugün çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçın büyük bir bölümünde topa pozisyon bulan bizdik. Çok güzel goller attık. Birçok gol pozisyonuna girdik, bunları değerlendiremedik. İki tane duran toptan gol yedik. Orada biraz daha dikkatli olabilseydik, bireysel olarak hataları engelleyebilseydik, maçı kazanmamız çok daha kolay olurdu. Futbolun kaderi böyle. Bulduğumuz pozisyonu değerlendiremezsek maalesef kalemizde gol oluyor. Dolayısıyla maç 2-2 berabere bitti. İzleyenler için güzel bir maç oldu. Beşiktaş için de zor bir maç oldu. Çok zor şartlar altında, sınırlı sayıda oyuncularımız ile çok iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Rizespor’a da başarılar diliyorum” dedi.
HAMZAOĞLU: OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM AMA KENDİMİ TEBRİK EDEMİYORUM
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 2-2’lik skorla berabere kalan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında, "Beşiktaş hafta boyunca hep yorgun, eksik diye sürekli konuşuldu. Biz de bunun olumsuz etkilerinden çekiniyorduk. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Kötü bir başlangıç, kötü bir oyun, tutuk bir oyun. Maalesef futbolun en basit unsuru olan pas yapmakta başarısızdık. Başarılı olamadık diyemiyorum, başarısızdık. İlk yarıda kötü oyun ile içeri girdik. İkinci yarı kıpırdandık ama iyi oynadığımızı diyemeyeceğim. Bizim takımın bir özelliği pes etmiyoruz, teslim olmuyoruz ki bunu asla da kabul etmiyoruz. İmkanımız dahilinde mücadele ediyoruz. Gücümüz dahilinde mücadele ettiğimiz bir oyun oynadık. İki duran toptan iki gol bulduk. Oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum. Çünkü bu oyunu oynatan benim. Oynadığımız oyunun karşılığı bir puan, iyi ama iç sahada bir puana sevinemeyiz. Oyun beni tatmin etmedi. İnşallah düzelteceğiz. Hedefe ulaşma noktasında endişemiz yok ama daha iyi futbol oynamak zorundayız” ifadelerini kullandı.
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