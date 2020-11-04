Haliliye Belediyespor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: İsmail Yıldırım, Doğan Sevinçelli

Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanovic, Ali Samet İçmeğiz (Efe Er, Bünyamin Aslan)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy (Hasan Sıkar, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt)

Setler: 20-25, 22-25, 25-19, 23-25

Süre: 123 dakika ( 31, 32, 28, 32 )