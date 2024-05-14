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        Haberler Spor Futbol Halil Umut Meler ve ekibi, EURO 2024 Hakem Hazırlık Kampı'nda yer aldı - Futbol Haberleri

        Halil Umut Meler ve ekibi, EURO 2024 Hakem Hazırlık Kampı'nda yer aldı

        EURO 2024'te görev alacak Elit FIFA hakemi Halil Umut Meler organizasyon öncesi hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:18
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        Meler ve ekibi, EURO 2024 kampında!
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        Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak Elit FIFA hakemi Halil Umut Meler, FIFA yardımcı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA VAR kadrosundan Alper Ulusoy, EURO 2024 Hakem Hazırlık Kampı'nda yer aldı.

        Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 3-16 Mayıs 2024 tarihlerinde turnuvanın yapılacağı şehirlerden biri olan Frankfurt'ta düzenlenen kampta teorik hazırlığın yanı sıra pratik çalışmalar ve saha uygulamaları gerçekleştiriliyor.

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