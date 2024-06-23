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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Halil Umut Meler, İngiltere-Slovenya maçının dördüncü hakemi - Futbol Haberleri

        Halil Umut Meler, İngiltere-Slovenya maçının dördüncü hakemi

        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki İngiltere-Slovenya maçında dördüncü hakem olarak görev alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 23:37 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:37
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, C Grubu'ndaki İngiltere-Slovenya maçında dördüncü hakem olarak görev alacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Köln şehrindeki Köln Stadı'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ve Benjamin Pages'in yardımcı hakem olarak görev yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak.

        Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olarak görevlendirildi.

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