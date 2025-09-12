Halil el-Hayye oğlunun cenaze namazını kıldı

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıda ölen oğlu Hemmam el-Hayye'nin cenaze namazını kıldığı belirtildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği saldırıdan sağ kurtulduğu açıklanan Halil el-Hayye'nin, oğlu ve saldırıda ölen diğer kişilerin cenaze namazını kıldığı ifade edildi.

REKLAM advertisement1

Cenaze namazının Katar'da özel güvenlik önlemlerinin ardından kılındığı kaydedildi ancak bunun gıyabi cenaze namazı mı olduğu yoksa el-Hayye'nin 11 Eylül'de düzenlenen cenaze merasimine mi katıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi hayatını kaybetmişti. Saldırıda ölenler için 11 Eylül'de başkent Doha'da cenaze töreni düzenlenmişti.

Saldırının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye'nin hedef alındığı, Halid Meşal'in ise orada bulunmadığı iddia edilmişti.

Katar merkezli Al Jazeera'nın haberinde ise el-Hayye başkanlığındaki Hamas liderlerinin saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edilmişti.