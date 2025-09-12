Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Halil el-Hayye oğlunun cenaze namazını kıldı | Dış Haberler

        Halil el-Hayye oğlunun cenaze namazını kıldı

        Hamas, Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin, oğlu Hemmam el-Hayye'nin cenaze namazını kıldığını bildirdi. Halil el-Hayye'nin oğlu İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 22:36 Güncelleme: 12.09.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halil el-Hayye oğlunun cenaze namazını kıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıda ölen oğlu Hemmam el-Hayye'nin cenaze namazını kıldığı belirtildi.

        Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği saldırıdan sağ kurtulduğu açıklanan Halil el-Hayye'nin, oğlu ve saldırıda ölen diğer kişilerin cenaze namazını kıldığı ifade edildi.

        Cenaze namazının Katar'da özel güvenlik önlemlerinin ardından kılındığı kaydedildi ancak bunun gıyabi cenaze namazı mı olduğu yoksa el-Hayye'nin 11 Eylül'de düzenlenen cenaze merasimine mi katıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

        İsrail'in 9 Eylül'de Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi hayatını kaybetmişti. Saldırıda ölenler için 11 Eylül'de başkent Doha'da cenaze töreni düzenlenmişti.

        Saldırının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye'nin hedef alındığı, Halid Meşal'in ise orada bulunmadığı iddia edilmişti.

        Katar merkezli Al Jazeera'nın haberinde ise el-Hayye başkanlığındaki Hamas liderlerinin saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Habertürk Anasayfa