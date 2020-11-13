Halil Dervişoğlu attığı üç golle gecenin yıldızı oldu! Ümit Milli Futbol Takımımız, genç yıldızın golleriyle 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçında Avusturya'yı 3-2 mağlup etti.

Mücadelede 64. dakika oynanırken ceza sahası içinde Güven Yalçın'ın sert vuruşunda kaleci Ehmann'dan dönen topu Halil Dervişoğlu filelere gönderdi ve maçın skoru 1-1'e geldi.

82. dakikada ay-yıldızlı ekibin ani gelişen atağında, Erkan Eyibil'in ara pasında sol çaprazdan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu ve Milli Takımımız 2-1 öne geçti. 90+2. dakikada Ümit Milli Takım bir kez daha öne geçti. İlker Karakaş'ın pasında çalımlarla ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-2

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avusturya karşısında gollerini kaydeden Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Genç futbolcunun ailesi aslen Trabzonludur. Forvet pozisyonunda oynayan genç futbolcu, kariyerine Hollanda ekiplerinden Sparta Rotterdam altyapısında başladı.

Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship takımlarından Brentford'a 3 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer oldu. 21 yaşındaki oyuncu sezon başında Hollanda temsilcisi Twente'ye kiralandı.