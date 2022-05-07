Haliç tersanesinde korkutan yangın

Haliç Tersanesi'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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