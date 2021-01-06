Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

AA

Patrikhanenin bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde, Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayine, Kovid-19 pandemisi nedeniyle az sayıda kişi alındı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen ayinin ardından katılımcılar, haç çıkarma töreni için kortej halinde Haliç kıyısındaki Fener İskelesi'ne yürüdü.

Burada Patrik Bartholomeos'un duanın ardından denize attığı haçı, Vasili Kürkçü çıkardı.

Geçen yıllarda katılımın yüksek olduğu haç çıkarma törenine pandemiden dolayı 2 kişi katıldıklarını belirten Kürkçü, su soğuk olmasına rağmen havanın güneşli olmasının kendileri açısından iyi olduğunu ifade etti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı töreni, çok sayıda turist ile vatandaşlar izledi.