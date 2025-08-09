Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
İstanbul Beyoğlu'nda Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
3İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, erkek olduğu öğrenilen kişi bilinmeyen nedenle Haliç Metro Köprüsü'nden denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; ekipler, düşen kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda, denize düşen kişiye ulaşılamadı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde tekrardan devam edeceği öğrenildi.