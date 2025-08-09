Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu | Son dakika haberleri

        Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu

        İstanbul Beyoğlu'nda Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 06:40 Güncelleme: 09.08.2025 - 06:40
        Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
        3İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, erkek olduğu öğrenilen kişi bilinmeyen nedenle Haliç Metro Köprüsü'nden denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; ekipler, düşen kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda, denize düşen kişiye ulaşılamadı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde tekrardan devam edeceği öğrenildi.

        #Beyoğlu
        #haberler
        #Haliç Metro Köprüsü
