Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Son dakika: Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü

Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü

Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazasında, ticari panelvan ile otomobil çarpıştı. Otomobil takla attı. Yaralılara ambulans ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle İncirli'ye kadar yoğun trafik oluştu

Giriş: 09.01.2023 - 07:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü
Haliç Köprüsü'nde kaza! Takla attı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Haliç Köprüsü üzerinde ticari panelvan araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü.

Kaza, E-5 Haliç Köprüsü üzeri Mecidiyeköy istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

İstanbul için trafik durumu

İddiaya göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ticari panelvan araç ile sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobil ve ticari panelvanın içindeki vatandaşların durumlarını kontrol etti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde tedavi edildi.

Kazada takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken E-5 Halıcıoğlu mevkii Mecidiyeköy istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza nedeniyle İncirli'ye kadar yoğun trafik oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AB ve ABD'den Lula'ya destek
AB ve ABD'den Lula'ya destek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Belki mevsim değişir Akdeniz olur!
Belki mevsim değişir Akdeniz olur!
Altın zirvede seyrediyor!
Altın zirvede seyrediyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.