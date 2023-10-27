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        Haberler Gündem Güncel Oruda'da evinde halı tutuşunca çıkan dumandan etkilenen 102 yaşındaki adam hayatını kaybetti - En son haberler

        Ordu'da 102 yaşındaki kişi evinde tutuşan halıdan çıkan dumandan öldü

        Ordu'da feci bir olay meydana geldi. Kentte 102 yaşındaki bir adam, yalnız yaşadığı evde halı tutuşunca yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede de yangının nedeninin elektrik sobasının devrilmesinden kaynaklandığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:54
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        Halı tutuşunca 102 yaşındaki adam öldü!
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu bir bölümü yanan halıdan çıkan dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'da yer alan habere göre ilçede oturan 102 yaşındaki Mustafa Danacı'ya telefonla ulaşamadıkları için eve gelen yakınları, yatağında hareketsiz halde buldu.

        DUMANDAN ZEHİRLENDİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Danacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan ilk incelemede, elektrikli sobanın devrilmesiyle halının bir bölümünün yandığı, Danacı'nın da dumandan zehirlendiği tespit edildi. Danacı'nın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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