Ordu'da 102 yaşındaki kişi evinde tutuşan halıdan çıkan dumandan öldü
Ordu'da feci bir olay meydana geldi. Kentte 102 yaşındaki bir adam, yalnız yaşadığı evde halı tutuşunca yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede de yangının nedeninin elektrik sobasının devrilmesinden kaynaklandığı tespit edildi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu bir bölümü yanan halıdan çıkan dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede oturan 102 yaşındaki Mustafa Danacı'ya telefonla ulaşamadıkları için eve gelen yakınları, yatağında hareketsiz halde buldu.
DUMANDAN ZEHİRLENDİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Danacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan ilk incelemede, elektrikli sobanın devrilmesiyle halının bir bölümünün yandığı, Danacı'nın da dumandan zehirlendiği tespit edildi. Danacı'nın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.