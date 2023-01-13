Halı mağazasını fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü

Randevu sistemiyle çalıştığını, fotoğraf sanatçılığı hayalinin aynı zamanda ekmek kapısı olduğunu dile getiren İkman, şöyle konuştu:

"İnsanlar Kapadokya'ya geldiğinde fotoğraf çektirmeden gitmiyor. Dedemin halı mağazasında neden fotoğraf çekilmesin diye düşündüm. Ortam çok güzel, burada bir renk cümbüşü var. Aldığım dronla yere yatıp önce kendi fotoğrafımı çektim. Kapadokya'da sadece balon veya peribacası yok. Bölgenin en önemli dokularından biri de halıdır. Burada insanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Kapadokya, insanları cezbeden mistik bir dokuya sahip.