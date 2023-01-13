Halı mağazasını fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü

"BURADAKİ TÜM RENKLERİ ÇOK SEVDİM"
Halılarla kaplı alanda fotoğraf çektiren Çinli turist Kathy Kwong, arkadaşıyla tatil için geldiği Kapadokya'da, anı fotoğrafları için burayı tercih ettiğini belirtti.
Uzun zamandır ziyaret etmek istediği bölgeye gelmeden önce halıda fotoğraf çektirmek için internetten rezervasyon yaptırdığını aktaran Kwong, "Burayı sosyal medyadaki paylaşımlardan gördüm ve çok beğendim. Buradaki tüm renkleri çok sevdim. Halılar arasında çok güzel fotoğrafların sahibi oldum" diye konuştu.