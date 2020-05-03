Kaplan, yaptığı açıklamada, salgının insan yaşamının yanı sıra dünya genelindeki ülke ekonomilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.
Türkiye'de alınan önlemler ve ekonomiye yönelik uygulanan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini aktaran Kaplan, "Sene başında yıllık 3 milyar dolarlık ihracat hedefimizi dile getirmiştik. Türkiye'deki önlem ve tedbirler nedeniyle 3 milyar dolarlık ihracat hedefinde herhangi bir revize yapmama kararı aldık. Öte yandan salgında aşağıya doğru bir hareket kendini hissettiriyor. Yani artık ışık göründü, halıda ihracat patlaması yaşanacak. 2020 yılının son 8 aylık döneminde sektörde yeni ihracat başarı öyküsü yazacağımıza gönülden inanıyoruz." diye konuştu.
Kaplan, 2020 yılın 1 Ocak-27 Nisan tarihlerini kapsayan yaklaşık dört aylık süreçte Türkiye'den 717 milyon 995 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiği bilgisini paylaşarak, tüm dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen 153 ülkeye yapılan bu ihracatın büyük bir başarı olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE'YE GÜVEN ARTTI"
Kaplan, "dünya devi" diye gösterilen ülkelerin bu süreçte çok ciddi yaralar aldığını, Türkiye'nin ise yaptığı sağlık malzemesi destekleri ve salgınla mücadeledeki başarısıyla farklı bir noktaya konumlandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye olarak bu zorlu süreçte Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeye yardımseverliğini gösterdi. Bu olumlu tablo hükümete, özellikle de ekonomi ve sağlık yönetimine olan güveni artırdı. Salgın elbet geçecektir. Verilen mücadelenin sonucu olarak ülkemizde salgınla ilgili verilerde son derece olumlu bir tablo görülüyor. Bu olumlu tablo dolayısıyla salgın sonrası ülkemiz ekonomisinin kısa sürede toparlanarak, ekonomik hayatın hızla canlanacağına inanıyoruz. Şüphesiz ki tüm dünyayı etkileyen salgın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında önemli değişimleri de beraberinde getirecektir. Artık salgın sonrasına hazırlanmamız, planlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor."
Salgının sağlık ve ekonomi olarak iki ayaklı incelenmesi gerektiğini, sağlıktaki başarının benzer şekilde ekonomide de gösterildiğini dile getiren Kaplan, alınan tedbirlerle hemen hemen toplumun tüm kesimlerine koruma kalkanı oluşturulduğunu ve bu sayede ekonomiye gelebilecek hasarın minimumda kalmasının sağladığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!