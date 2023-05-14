HALFETİ, HARRAN VE VİRANŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023
Şanlıurfa Halfeti, Harran, Viranşehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Şanlıurfa, Halfeti, Harran, Viranşehir Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Halfeti, Harran, Viranşehir Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
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Viranşehir 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız