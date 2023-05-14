Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Halfeti, Harran, Viranşehir Seçim Sonuçları 2023: Halfeti, Harran, Viranşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Halfeti, Harran, Viranşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

14 Mayıs Pazar günü devam eden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ediyor. Oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'de bitmesinin ardından gözler sonuçlara çevrilecek. Sandıkların açılmasıyla beraber Şanlıurfa, Halfeti, Harran, Viranşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları Haberturk.com tarafından takip edilebilecek. İşte YSK'ya göre Şanlıurfa, Halfeti, Harran, Viranşehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına dair detaylar...

Giriş: 14.05.2023 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.