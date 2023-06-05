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Haberler Basketbol

Half Court'ta kupanın sahipleri belli oldu

3x3 basketbol etkinliği Red Bull Half Court’ta kazanan ekipler belli oldu. Galataport Saat Kulesi Meydanı’ndaki etkinlikte kadınlarda Atatürk Üniversitesi, erkeklerde ise Celal Bayar Üniversitesi şampiyon oldu

Giriş: 05.06.2023 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
Half Court'ta kupanın sahipleri belli oldu
HABERTURK.COM

Sokak kültürü ile basketbolu birleştiren ve her yıl amatör basketbolcuların yeteneklerini sergilediği Red Bull Half Court’ta Türkiye şampiyonları belirlendi. İstanbul Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleşen final müsabakaları sonucunda kadınlarda Atatürk Üniversitesi, erkeklerde ise Celal Bayar Üniversitesi takımı kupanın sahibi oldu.

Final etabına yükselme başarısı gösteren 8 kadın ve 8 erkek basketbol takımı yeteneklerini sergiledi. Kadınlar finalinde Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’ni uzatma devresi sonunda 6-4’lük skorla mağlup edip zafere ulaşırken, erkekler finalinde ise Celal Bayar Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi’ni 17-11’lik skorla yenerek kupanın sahibi oldu.

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