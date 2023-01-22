Halep'te 5 katlı bina çöktü: 11 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyinde Halep il merkezinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 11 kişinin öldüğü bildirildi.

​​​​​​​Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, terör örgütü PKK/YPG’nin varlık gösterdiği Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde 5 katlı bina çöktü.

Olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin, enkaz altında biri çocuk 11 kişinin cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.

Yetkililer, 5 katlı binanın temeline su sızması nedeniyle çöktüğünü öne sürdü.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG, Halep il merkezinin kuzeyindeki Şeyh Maksud ile Aşrafiyye mahallelerinde 2016’dan bu yana varlık gösteriyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.