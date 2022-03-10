'Sen Çal Kapımı' yayında

Hale Yıldırım'ın ilk teklisi "Sen Çal Kapımı", video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Demet Akalın'nın eski vokalistlerinden olan Hale Yıldırım şarkısında, günümüzde hayat telaşına fazla kapılıp, aşkı bencilliğimize kurban ettiğimizi ve taktiklerle büyüsünü bozduğumuzu anlatıyor.

Oldukça romantik bir isyan duygusunu barındıran şarkının aranjesi Oğuz Akün'e ait.