Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan ölüm sebebi nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' karakteri ile hafızalara kazınan Haldun Boysan dizi çekimleri için gittiği Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hayatını kaybetti...
HALDUN BOYSAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan 62 yaşındaki oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.
Boysan, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
HALDUN BOYSAN KİMDİR, NERELİ?
Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur.
Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı.
1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.
Haldun Boysan koyu bir Beşiktaş taraftarıydı.
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Tombalacı' karakteriyle hafızalara kazındı.
Boysan pek çok dizi ve filmde rol almıştı.
HALDUN BOYSAN AYDIN BOYSAN'IN OĞLU MU?
Yıllarca baba-oğul oldukları düşünülen Aydın Boysan ve Haldun Boysan 2016 yılında verdiği bir röportajda akrabalık bağlarının olmadığını söylemişti. Haldun Boysan, Aydın Boysan için şu ifadeleri kullanmıştı: "Manevi babam gibi hissediyorum. Çünkü ben öz babamı, 1984 yılında çok erken yaşta kaybettim. İnsani yaklaşımı ve dünya görüşü de çok benzediği için, görüştüğümüzde sanki kan bağı varmış gibi hissediyorum. Derya deniz bir insan."
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