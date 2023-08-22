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        Haberler Gündem Güncel "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!

        Adana'da düğünde "halay başı olma" kavgasında 2 kişi yaralandı

        Adana'da akıllara durgunluk veren bir kavga meydana geldi. Bir düğünde yaşanan olayda halay başı olmak isteyen gelin ve damadın yakınları birbirine girdi. Kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:47 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:47
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        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
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        Adana'da düğünde gelin ve damat yakınları arasında "halay başı olma" tartışmasından çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir düğün salonunda, gelin ve damadın yakınları arasında "halay başı olma" tartışması çıktı.

        Tartışmanın düğün salonu çıkışında kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Gelin ve damadın da ayırmaya çalıştığı kavgada, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

        Denizli Polis Merkezine götürülen taraflar, daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti.

        #haberler
        #adana
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