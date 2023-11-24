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        Haberler Gündem Halat koptu, iki işçi mahsur kaldı

        Halat koptu, iki işçi mahsur kaldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 işçi, halatı kopan iskeleden düşmemek için atladıkları balkonda mahsur kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 01:41 Güncelleme: 24.11.2023 - 01:41
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        Halat koptu, iki işçi mahsur kaldı
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        Mersin Erdemli'de Tömük Mahallesinde 12 katlı binanın 7. katında dış cephede çalışma yapan 2 işçi, halatların tek taraflı kopması sonucu kendi çabalarıyla bu katta bulunan bir evin balkonuna atladı.

        Atladıkları balkonun olduğu evde kimse bulunmayınca burada mahsur kalan işçiler için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

        İŞÇİLER GÜVENLİ ŞEKİLDE AŞA

        İtfaiye merdiveni yardımıyla kurtarılan işçiler, güvenli şekilde aşağıya indirildi.

        Bu arada, Çeşmeli Mahallesinde bir bina inşaatının 8. katında çalışan 2 işçinin bulunduğu iskelenin halatları da tek taraflı koptu.

        İskelenin diğer ucunda mahsur kalan işçiler, diğer çalışanlar tarafından yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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