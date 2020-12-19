Dünyanın en ünlü ve en başarılı gösteri topluluklarından Cirque du Soleil, Covid-19 nedeniyle, Las Vegas Bellagio Hotel'deki muhteşem su gösterisi olan "O" yu ücretsiz olarak gösterime açtı.

27 Mart 2020’den itibaren pek çok ülkede sahnelediği muhteşem gösterilerinden bazılarını zaman zaman paylaşıma açan Cirque du Soleil, hayranlarını bu zor günlerde kendi evlerinin güvenliği içinde eğlendirmeye devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saat süren muhteşem “O” gösterisini çocuklarınızla birlikte büyük bir keyifle ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

https://arteconcert-a.akamaihd.net/am/concert/076000/076600/076634-000-A_SQ_0_VOA-STA_03416125_MP4-2200_AMM-CONCERT-NEXT_syEh1Kq24F.mp4