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Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 388 bin 917 lira oldu

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, 388 bin 917,43 lira olarak belirlendi

Giriş: 10.12.2022 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
Hal uyuşmazlıklarında yeni sınır
AA

Ticaret Bakanlığının "5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, ilgili kanunda belirlenen parasal sınırların, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 122,93 oranında artırılarak yeniden belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, 2023 yılı için değeri 388 bin 917,43 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak.

Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak ve kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre uygulanacak.

Söz konusu tutar ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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