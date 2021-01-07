Haksız tahrikle Müjde'ye 18 yıl hapis!

Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında yaşanan olayda, iddialara göre Odunpazarı İlçesi Gündoğdu mahallesinde ikamet eden Müjde Demirci (25),dini nikahlı eşi Fırat Efe’nin erkek kardeşi İsmail Efe ile tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle Demirci, evin mutfağından aldığı bıçağı İsmail Efe’nin göğsüne sapladı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
İHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan İsmail Efe hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Müjde Demirci’ye Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
KASTEN YARALAMADAN KAYDI VARMIŞ
Müjde Demirci’nin daha önce hırsızlık, kasten yaralama, yağma ve yankesicilik suçlarından emniyette 122 kaydı olduğu öğrenildi.
"BANA YUMRUK ATTI"
Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Müjde Demirci (25) ve taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce son savunmasını yapan ve suçlamaları kabul etmeyen Demirci, “Olay günü İsmail Efe, bizde kalan babasını alkol almak için ikametine davet etti. Ancak babası Cemal Efe, İsmail’in evine gitmedi. İsmail ve eşi daha sonra bize geldi. İçeriye girdiğinde ‘Babamı sen mi göndermiyorsun?’ diyerek bana yumruk attı.
"İSMAİL'İ BEN ÖLDÜRMEDİM"
Aramızda boğuşma çıktı. Nasıl bıçaklandığını bilmiyorum. İsmail’i öldüren ben değilim. Benim hiçbir suçum yok. Boş yere cezaevinde yatıyorum. İki çocuğum var, ben ve çocuklarım perişan oldu. Kararı adalete bırakıyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİYLE 18 YIL
Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını dinlemesinin ardından sanık Müjde Demirci’ye ‘kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası verdi. Öte yandan sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.
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