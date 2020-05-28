Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun görev ve yetkileri belirlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik, kurulun görev ve yetkilerinin yanı sıra üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin esasları da düzenliyor.
Buna göre, kurul, Ticaret, Adalet, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilgili birim müdürleri, sektör kuruluşları temsilcileri de dahil olmak üzere 13 üyeden oluşacak. Kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik incelemeleri yaparak gerekli tedbirleri alacak ve bunların uygulanmasını sağlayacak. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını alacak.
PARA CEZASI VERECEK
Kurul ayrıca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili ilke ve kuralları belirleyecek. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı alacak ve uygulanmasını sağlayacak.
Kurula şikayet dilekçeyle, şikâyet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak Ticaret Bakanlığına ya da Ticaret İl Müdürlüğüne yapılabilecek.
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