Habertürk'e haksız ceza gündemde

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayında söylediği, program moderatörü Eren Eğilmez’in müdahalesi ile düzelttiği sözleri nedeniyle Habertürk TV’ye RTÜK tarafından verilen ceza tartışılıyor.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğündeki özel yayında konu Habertürk yazarları ve akademisyenlerin katılımıyla ele alındı. Televizyon ekranlarında sınırlı kalmayan tartışma sosyal medyaya da yansıdı ve #HabertürkeHaksızCeza etiketi Twitter'da "trending topic" oldu.

"TEPKİ İÇİN FIRSAT SUNULDU"

Gerçek Fikri Ne programında Başarır'ın cezaya konu olan sözlerine tepki gösteren konuklardan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, özel yayında "Böyle bir karar beklemiyordum. Çok üzgünüm. Eğilmez, bize Başarır'a tepki verilmesi için fırsat sunmuştur. RTÜK'ün kararı yanlıştır. Habertürk'e verilen cezayı haksız buluyorum" dedi.

"EĞİLMEZ'İN TAVRINA ŞAHİDİM"

Yine o programda Başarır'a tepki gösteren araştırmacı Hilmi Daşdemir, "Başarır, haddi aşan bir söz sarf etti. Eğilmez'in net bir tavır koyduğuna şahidim. RTÜK ceza kararı verdi ama mahkemeden dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Tekrar gözden geçireceklerini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, "Başarır'ın söylediği sözlerin suç olup olmadığı ayrıca tartışılır. Kendisine şu an bir şey yapılamaz çünkü milletvekili dokunulmazlığı var. Yayını izledim. Herkes elini vicdanına koysun ve öyle karar versin. Tek sesliliğe dönülmesin" dedi.

RTÜK'ün haksız cezasını köşelerinde eleştiren Habertürk yazarları ve televizyon programcıları özel yayında da eleştirilerini sürdürdü.

Muharrem Sarıkaya: Bizim sloganımız "Gücü Özgürlüğünde". Her gün ekranda döndürdüğümüz şeyi lafta mı bırakacağız? Böyle yaparak diğer kanallara da sopa gösteriyorsunuz.

Nagehan Alçı: Habertürk gibi platformların korunması herkes için kıymetli. Devletine, milletine bağlı çok net bir medya grubuyuz. Kararın döneceğinden eminim ama sıkıntı bir kere çıkmış olması. Bunları konuşmayacağımız bir Türkiye için mücadele etmeliyiz.

Sevilay Yılman: Öğrendiğimde şok oldum. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Biz haberciliğin peşindeyiz. Bu Habertürk'e ayar çekmedir. Tarafsız ve çok sesli yayın anlayışımızla rakiplere fark attık. AK Parti tabanının izlediği bir kanalız.

Nihal Bengisu Karaca: Hükümete yakın medyaya baktığımızda 'körler sağırlar birbirini ağırlar' durumu var. Çoğulculuk, demokrasi gibi şeyler, hakaret ve argo olmuş.

Kübra Par: Ana akım medyayı Habertürk temsil ediyor. Operasyonel gazetecilik yapmadığımız için bunlar başımıza geliyor. Sayın Cumhurbaşkanının en yakınındaki isimler bu kararın yanlış olduğunu söylüyor.

Çetiner Çetin: Habertürk olarak, Afrin ve diğer operasyon bölgelerinde duruşumuzdan vazgeçmeden yayınlar yaptık. Ölümü göze aldık. İşte böyle cesur bir kanalız. RTÜK şunu bilsin ki: Habertürk toplam 89 haberiyle dünya medyasına haber kaynağı oldu.

Kemal Öztürk: Bu haksızlığın tarihe böyle düşmemesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı medyadan şikayet ettiğinde, reform açıklamaları yaptığında çok heyecanlanmıştım. Bu karar reformlara olan inancı sarsıyor.

Veyis Ateş: Halkın vicdanında çoktan beraat ettik. 6 RTÜK üyesi gece başlarını yastığa rahat koydu mu acaba? Bu bize hakarettir. Kanal olarak rüştümüzü çoktan ispat ettik. Grup olarak Türkiye'nin bütün farklı seslerini bir araya getiren bir kuruluşuz.