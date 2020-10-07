Haklarında hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı - SAKARYA

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamyolu Mahallesi'nde asayiş çalışması gerçekleştirildi.Çalışmada, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından hakkında 7 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit edilen zanlı B.Ü. ekiplerce yakalandı.Öte yandan Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu.Ekipler, yaptıkları kontrolde hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.B'yi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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