Hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı - İSTANBUL

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" gibi 100 farklı suçtan kaydı bulanan, 36 olaydan aranan ve hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 29 yaşındaki Ceylan K'nın Sancaktepe'de olduğu ve suç işlemeye devam ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık bir ay süren teknik çalışma ve fiziki takip sonrası düzenlediği operasyonda Ceylan K'yı, beraber yaşadıkları ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Özgür K. ile birlikte yakaladı.İşlemlerinin yürütülmesi için şüphelilerden Ceylan K. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine, Özgür K. ise Sancaktepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.