88 yıl hapis cezası alan hükümlü Kuşadası'nda yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Alacamescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

Kaçan şüpheli polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Y.G'nin "nitelikli dolandırıcılık" ve "basit yaralama" suçundan hakkında toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 62 bin lira para cezası bulunduğu tespit edildi.

AA'nın haberine göre; hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.