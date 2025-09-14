"Hakkımı hepsine haram ediyorum"

CHP'nin Sarıyer'de bulunan eski İl Başkanlığı binası önündeki bekleyiş bugün de devam ediyor. Saat 11.00 sıralarında Sarıyer'e gelen Gürsel Tekin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu; ardından da beraberindekilerle binaya girdi.

"GÖREVİMİZİ YAPIP GİTMEK İSTİYORUZ"

DHA'nın haberine göre CHP'nin Sarıyer'de bulunan eski İl Başkanlığı binası önünde açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, şunları söyledi:

"Gerçekten çok büyük sorunlar var; sıkıntılar var. Türkiye'nin gerçek gündemi var. Bunlarla meşgul oluyoruz; ama sürekli bir polemik içinde olunca yani haklı olarak sizin de sorularınız var. Dün özellikle geldim; çünkü genel başkanımız başkanlığında bir toplantı olacak diye. Hem temizlik yaptırdık; aynı zamanda arkadaşlarımı gönderdim. Yiyecek, içecek aldırdım; Sarıyer böreği aldırdım; Küt böreği aldırdım. Aman misafirlerimize bir eksik bir kusur yapmayalım diye. Genel Başkanımızı ben çok iyi tanıyorum. Genel Başkanım da beni çok iyi tanıyor. Benim parti kültürüm sürekli genel başkanlara laf yetiştirmeye uygun değil; ama benim kaçamayacağımı, korkmayacağımı en iyi Genel Başkanımız bilir. Biz polemiklerin dışında bir an önce işimizi yapmak istiyoruz. Onun dışında hiçbir uğraşımız yok. Hiçbir maksadımız yok. Benim arkadaşlarımdan ricam özellikle Genel Başkandan ricam zaman zaman bir kısım televizyonlara Aziz Bey'in arkadaşlarının bize saldırılarının halen devam ettiğini görüyorum; ama bu bizim suskunluğumuz, korkaklığımız da değildir. Bizim suskunluğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Benim son uyarım odur. Hayır kardeşim. Siz de ne biliyorsanız konuşun derseniz o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım. Onun için benim son olarak Genel Başkanımdan ricam hukuksal olarak burada bir görevimiz var. Kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapıp gitmek istiyoruz Bizi ekranlarda, şurada, burada yalan, iftira, olmayan şeyler çok kıymetli seçmenimizi, partililerimizi olmamış yalanlarla gaza getirerek bize saldırtmalar umut ederim ki bu son olur."

"BİZ KORKULARIMIZI BIRAKTIK GELDİK" Gazetecilerin Özgür Özel'in 'Kendisi binaya biz gittikten sonra geliyor' cümlelerini sorması üzerine Tekin, "Özgür Özel'e yakıştırmadım, ben o değilim. Ben Özgür Özel'in abisiyim; yol arkadaşıyım.Bu cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam kaçmayacağımı bütün yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık geldik. Diyoruz ki görevimizi yapacağız. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik. Biraz önce anlattım. Aman arkadaşlar eksik var; Sarıyer böreği alın, Küt böreği alın. Onun üzerine bu cümleler çok hoş olmamıştır. Canı sağolsun" ifadelerini kullandı. "ANKARA'DA İNŞALLAH PARTİMİZİN LEHİNE BİR KARAR ÇIKSIN" Kurultay davası ile ilgili görüşleri sorulan Tekin, "Hiç o beni ilgilendirmiyor. Ankara'da partimizin lehine bir karar çıksın. Bizim buradaki kararımız, görevimiz, tanımımız bellidir. Biz onunla meşgulüz. Bugün uzun süredir dün de Genel Başkanımızın MYK'sı var diye görüşmelerimizi erteledik. Bugün çokça eski ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz partidaşlarımız yoldaşlarımız bizi ziyarete gelecekler. Sohbet edeceğiz, konuşacağız. Başka bir şey yok. Beni Önder Sav beni arkadaşlarımı Eşref Erdem, Levent Gök, eski İzmir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, Zeydan Karalar, şu anda belediye başkanımız olan Mersin Belediye Başkanımız beni eleştirirse bir tek cümle onlara cevap vermem; ama parti kaçkınlarını televizyonlarınıza çağırıyorsunuz. Ben sizin abinizim, yapmayın. Siz beni bilirsiniz. Bizim kıblemiz dürüstlük, bizim kıblemiz insanlık. Buna da son verin. Sizden rica ediyorum. Ben de davet bekliyorum. Çünkü çokça televizyonların davetlerini öteledim" şeklinde konuştu.

"BU PARTİMİZE YAKIŞAN BİR TUTUM DEĞİLDİR" Sosyal bir demokrat bir parti olduklarını belirten Tekin, "Biz sosyal demokratik bir partiyiz. Emekten yana bir partiyiz. Biraz önce bir yerde bir kahvaltı yaparken bir garson kardeşim haklı olarak sitem etti. Sosyal medyada bana saldırıyorsunuz. Saldırın kala kala elinizde ne kalmıştır. Garsonluk, çaycılık. Kardeşim hizmet sektörü çok şerefli bir iştir. Şu anda herhangi bir yere gittiğinizde size hizmet eden o çocuklarımıza onların duygularını incitmeyin. Bana ne söyleyecekseniz söyleyin; ama milyonlarca çalışan kardeşime benim üstümden hakaret etmeyin, küçümsemeyin. Biliyorum, kafalarınız faşist. Bu faşist kafalardan kurtulmak için mücadele ediyoruz. Garson, yok çaycı, evet, ne şerefli iştir. Biz Aziz’in arkadaşı olmadık diye suç mu işledik. Tamam kardeşim, bizim de gücümüz garsonluğa yetmiş, çaycılığı yetmiş. Bu bizim partimize yakışan bir tutum değildir. Özellikle sosyal medyada garson kardeşlerimize, hizmet sektöründe çalışan kardeşlerimize saldırıyı bırakın. Bana ne diyecekseniz deyin. Bakın, aslanlar gibi buradayım" ifadelerini kullandı. Güvenlik önlemlerinin kaldırılmasıyla ilgili soruya da yanıt veren Tekin, "Tekrar İçişleri Bakanımızla görüşeceğim. Tamamını kaldıracağız. Yeterli, biz kendi kendimizi muhafaza edeceğiz. Ama sebebini gerekçesini bilmediğim için rica edeceğim, azaltacağız" dedi.

"SON OLMAZSA YARINDAN İTİBAREN HER GÜN KONUŞURUM" Özgür Özel ile bir görüşme talebi olacak mı sorusuna yönelik Tekin, "Dünkü laftan sonra olmayacağım. Hakkımı hepsine haram ediyorum, beni kürsüde yuhlattınız. Kimi yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı. Ayıptır günahtır kardeşim.15 yıldır aynı alanda aynı mesaileri yaptık. Şimdi böyle bir canavarlaşma, insanları ötekileştirme, tepeden bakma, bir kısım kendisine sözde gazeteci, yazar, aydın diyen insanların küçümseyen lafları. Size ne oldu. Sizin bu kafalarınızın yüzünden AK Parti iktidardır. Bu faşist kafalardan dolayı. Bundan vazgeçin. Bu ne küçümseme insanları.Kimsiniz siz. Çok ayıptır. Bütün sabrımızla bekliyoruz. İlk günde söyledim. Dedim ki bakın yalvarıyorum size. Beni konuşmaya mecbur etmeyin; ama şimdi görüyorum ki. İnşallah bugün son olur. Son olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza etmek, bunu korumak benim ve arkadaşlarımın namusudur. Bu namuslu görevimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu. Tekin ardından beraberindekilerle CHP'nin Sarıyer'deki binasına girdi.