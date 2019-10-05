Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Yukatel Denizlispor maçını farklı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 7. haftasında 5-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçında çok iyi oynadıklarını ifade etti.

Karşılaşmada sahaya yansıtılan futboldan son derece memnun olduklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Öncelikle galibiyetten dolayı mutluyuz. Sonucun 5-1 olması da bizi ayrıca sevindirdi. Bu arada karşılaşmada sakatlanan Yukatel Denizlisporlu Rodallega'ya üzüldük, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Dün çalışmalarımızın meyvelerini alarak sahadan galibiyetle ayrıldık. Futbolcuları tek tek kutluyorum. Adis Jahovic'i de ayrıca kutluyorum. Dün iyi bir performans sergileyerek 4 golle bunu taçlandırdı. Kendisini, tüm futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum."

Çelikel, lige milli maç dolayısıyla verilecek arayı en işi şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Daha yoğun çalışarak. Önümüzdeki İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanacağız. Takımın mücadelesinden son derece memnunuz. Yukatel Denizlispor maçı bize güzel bir çıkış oldu. Skorun 5-1 olması camiayı ve kenti çok mutlu etti. Bu çıkışı devam ettirmek için çalışmalarımızı ara vermeden devam edeceğiz. Hocamız ve teknik heyetimizin eşliğinde bu çıkışı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.