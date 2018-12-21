"ÖNCE KENDİ YAŞIMI YAZIYORUM SONRA HANIMIN YAŞINI"

Hakkı Bulut, canlı yayında farkında olmadan kart şifrelerini verdi. Eşiyle birbirlerine olan bağlılıklarını anlatan Bulut, "Mesela herhangi bir bankaya gittimde kart şifresini yazarken önce kendi yaşımı yazıyorum. Sonra bir de hanımın yaşını yazıyorum" dedi.